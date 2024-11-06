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Царьград

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Почему Трамп побеждает на выборах президента США? Политолог назвал три причины

Почему Трамп побеждает на выборах президента США? Политолог назвал три причины

Политолог, международник, американист Алексей Наумов назвал три причины, по которым Дональд Трамп побеждает на выборах президента США.

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