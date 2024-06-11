Не нужен нам берег турецкий: Ближний Восток и Африка станут главными направлениями экспорта зерна РФ

Россия после решения Турции отказаться от импорта зерна, а, значит, и от русской пшеницы переориентирует экспорт сельхозпродукции на страны Ближнего Востока и Африки, заявили 10 июня в Министерстве сельского хозяйства РФ.
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