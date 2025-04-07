Почему тарифы Трампа не продержатся долго – FT

Представленные с пафосом тарифы Дональда Трампа не смогут продержаться долго, уверен аналитик газеты Financial Time Тадж Парих, поскольку настроения избирателей и бизнеса окажут давление на повестку дня даже самого упрямого и эгоистичного президента Америки.
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