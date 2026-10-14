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Царьград

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Ликсутов: "Элемент-Технологии" начнёт серийный выпуск в этом году

Ликсутов: "Элемент-Технологии" начнёт серийный выпуск в этом году

«Элемент-Технологии» стали резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». В этом году предприятие начнёт серийное производство блоков и модулей для дата-центров и зарядных станций.

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