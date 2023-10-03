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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Синицина: «Воспоминания об Олимпиаде классные, добрые, тревожные. Очень круто вернуться в Пекин и снова кататься здесь»

Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Виктория Синицина выступили в ледовом шоу в Пекине, где проходила Олимпиада-2022.

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