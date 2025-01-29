Вадим Карасёв: Не Зеленский, а Трамп и Путин – ключевые фигуры в уравнении по Украине

Какие геополитические амбиции движут современными лидерами, и как это влияет на глобальный баланс сил? Почему Зеленский и Макрон обсуждают будущее Европы, и какова роль США в этом диалоге? Каковы истинные мотивы визитов мировых лидеров и что скрывается за дипломатическими жестами? Политолог Вадим Карасев ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.