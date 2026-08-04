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Царьград

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Кая Темель: "Галатасарай" увеличит предложение за Батракова

Кая Темель: "Галатасарай" увеличит предложение за Батракова

"Галатасарай" из Стамбула готовит новое предложение "Локомотиву" за полузащитника Алексея Батракова. Клуб намерен повысить сумму до 30 млн евро, чтобы переманить игрока, чья зарплата в Турции составит 5 млн евро в год.

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