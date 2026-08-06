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Несекретные материалы

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Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»

Сладков заявил о жизненной необходимости создать «русский Palantir»

Американцы, европейцы и украинцы активно развивают военные технологии с искусственным интеллектом. Поэтому России для более эффективного противодействия противнику необходимо создать собственный военный ИИ, который сможет просчитывать маршруты своих и вражеских беспилотников, а также выполнять другие задачи.

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