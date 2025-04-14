Полянский сообщил о двусторонних переговорах с США по Украине

Он отметил, что на площадке ООН контактов не осуществляется Дискуссии по урегулированию конфликта на Украине Москва в настоящий момент ведет с Соединенными Штатами в двустороннем формате, сообщил в интервью «Известиям» заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.