Полянский сообщил о двусторонних переговорах с США по Украине

Он отметил, что на площадке ООН контактов не осуществляется Дискуссии по урегулированию конфликта на Украине Москва в настоящий момент ведет с Соединенными Штатами в двустороннем формате, сообщил в интервью «Известиям» заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии