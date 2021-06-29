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В человеческом мозге обнаружен невиданный ранее тип сигнала

В человеческом мозге обнаружен невиданный ранее тип сигнала

  Ученые обнаружили в человеческом мозге уникальную форму обмена сообщениями между клетками, которая ранее не встречалась.

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Александр Зотов
В основе работы мозга лежит обмен информацией на уровне электроатома=заряда и химическими структурами блокирующими передачу импульсов определенных форм заряда.
Анатолий Гришмановский
Это что? Шутка? Или бред?
Александр Горбунов
Передача импульсов тока по нейронам противоречит физике, существует закон Джоуля-Ленца, который определяет количество тепла выделяемое проводником по которому проходит ток. Так вот, обычный процессор, в котором и проводники из золота, и кремниевые ячейки сильно легированы для уменьшения сопротивления, и изоляция между ними не то что мембрана в клетке - без хорошего охлаждения расплавится. А что можно сказать о проводимости нейронов представлявший коллоидный раствор, да и количество операций в сером веществе намного больше, чем в процессоре! Так что при первой мысли, если бы операции в мозгу происходили посредством электрических сигналов - голова бы закипела как чайник. А вот и подсказка - нейроны единственные многоядерные клетки.

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