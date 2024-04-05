Helldivers 2 получит новый платный боевой пропуск Democratic Detonation Анонсирован новый п...

Helldivers 2 получит новый платный боевой пропуск Democratic DetonationАнонсирован новый платный боевой пропуск для Helldivers 2, который появится на следующей неделе и предложит вам тонну нового снаряжения для разблокировки.
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