РЕН ТВ В Гомельской области прошло воссоединение семей из России и Украины. Оно было организовано после того, как уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на пропускном пункте "Новая Гута".