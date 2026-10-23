РЕН ТВ В Гомельской области прошло воссоединение семей из России и Украины. Оно было организовано после того, как уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на пропускном пункте "Новая Гута".
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