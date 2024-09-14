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Николай Азаров: Киевский режим превратил Украину в страну секонд-хенд

В госучреждениях Латвии проходит процесс смены компьютерной техники на новую. Старую технику утилизировать дорого, а выбрасывать жалко, поэтому латыши вспомнили об Украине и решили ее передать киевскому режиму.

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