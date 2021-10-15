Закон и Порядок

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Адвокат - Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат - Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат Шота Горгадзе обратился к любимице нашей богемной тусовки (за неё – как грядущего за президента России! – голосовали и рок-музыканты, и видные журналисты, не говоря уже о звёздах шоу-бизнеса) : Автор Евгений Додолев Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира.

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