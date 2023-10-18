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В Газе предупредили о скорой потере возможности для лечения раненых

В Газе предупредили о скорой потере возможности для лечения раненых

Возможности для лечения раненых закончатся уже через несколько часов в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра на пресс-конференции, сообщает телеканал Al Mayadeen.

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