💡Часть Симферополя осталась без света в пятницу Причина — плановые ремонтные работы. Электричества не будет до 17:00, адреса смотрите на нашем сайте 👉 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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💡Часть Симферополя осталась без света в пятницу Причина — плановые ремонтные работы. Электричества не будет до 17:00, адреса смотрите на нашем сайте 👉 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.