В Москве откроют «Лабораторию аромата» для участников «Московского долголетия»

В Москве впервые откроют «Лабораторию аромата» для участников проекта «Московское долголетие». Москвичи старшего поколения изучат основы парфюмерного искусства и совместно создадут фирменную композицию проекта.
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