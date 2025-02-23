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Кубсат из древесины: Японский эксперимент и риски для космоса

Кубсат из древесины: Японский эксперимент и риски для космоса

Японский спутник LignoSat, изготовленный из панелей магнолиевого дерева, выведен на орбиту. Академик Валерий Клюшников из Российской академии космонавтики объясняет, что экзотические материалы не решат проблему космического загрязнения.

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