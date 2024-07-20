Китай передумал строить первый на Кипре терминал по импорту природного газа Ранее эти обязательства взял на себя консорциум CPP-Metron.
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Китай передумал строить первый на Кипре терминал по импорту природного газа Ранее эти обязательства взял на себя консорциум CPP-Metron.
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