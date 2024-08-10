Паранойя...

Погоды нынче пошли сами знаете какие - и тут же залетали эти тонконосые проститутки-вампирши. Ззз, ззз, хоботами своими так и норовят проткнуть в самых чувствительных местах, где потом и чесать то стыдно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии