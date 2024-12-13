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Слюсарь: В Ростовской области уничтожили девять дронов ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области уничтожили девять дронов ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в ночь с четверга на пятницу боевики Вооружённых сил киевского режима предприняли попытку нанести удары по областной территории при помощи боевых дронов.

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