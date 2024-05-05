В НАТО установили две «красные линии» для вмешательства на Украине — Repubblica

Гарий Щерба КОГО УЩЕРБНЫЕ ПУГАЮТ , РОССИЮ ???? Сами же СУКИ ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ЗАКОШМАРЕНЫ по самый НЕ БАЛУЙСЯ и только ПОГЛЯДЫВАЮТ друг на друга и ПОДУМЫВАЮТ , НУ КТО ПЕРВЫЙ из ЕС в ,,КАМИКАДЗЕ,, на РОССИЮ...??!!!??

Eduard Эти линии проходят под Берлином? Украина не их часть,так что рисуйте "линии".... на погосте,где вам и место!