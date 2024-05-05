НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте «в очень конфиденциальной форме» установила для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.
В НАТО установили две «красные линии» для вмешательства на Украине — Repubblica
Комментарии
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Гарий Щерба
КОГО УЩЕРБНЫЕ ПУГАЮТ , РОССИЮ ???? Сами же СУКИ ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ЗАКОШМАРЕНЫ по самый НЕ БАЛУЙСЯ и только ПОГЛЯДЫВАЮТ друг на друга и ПОДУМЫВАЮТ , НУ КТО ПЕРВЫЙ из ЕС в ,,КАМИКАДЗЕ,, на РОССИЮ...??!!!??
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12 час.
Eduard
Эти линии проходят под Берлином? Украина не их часть,так что рисуйте "линии".... на погосте,где вам и место!
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12 час.
Eduard
Это как надо врать,мол Украина их,что уверовали в чушь сами! Никогда Украина в ЕС и НАТО не была и не будит.Так что защищайтесь у себя в Париже!
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12 час.
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