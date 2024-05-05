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Русская весна

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В НАТО установили две «красные линии» для вмешательства на Украине — Repubblica

В НАТО установили две «красные линии» для вмешательства на Украине — Repubblica

НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте «в очень конфиденциальной форме» установила для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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Комментарии
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Гарий Щерба
КОГО УЩЕРБНЫЕ ПУГАЮТ , РОССИЮ ???? Сами же  СУКИ ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ЗАКОШМАРЕНЫ  по самый  НЕ БАЛУЙСЯ  и только  ПОГЛЯДЫВАЮТ  друг на друга   и  ПОДУМЫВАЮТ ,  НУ КТО ПЕРВЫЙ  из ЕС  в ,,КАМИКАДЗЕ,, на  РОССИЮ...??!!!??
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12 час.
Eduard
Эти линии проходят под Берлином? Украина не их часть,так что рисуйте &quot;линии&quot;.... на погосте,где вам и место!
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12 час.
Eduard
Это как надо врать,мол Украина их,что уверовали в чушь сами! Никогда Украина в ЕС и НАТО не была и не будит.Так что защищайтесь у себя в Париже!
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12 час.

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