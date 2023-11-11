Власти Ростова-на-Дону не смогли найти денег на строительство нового корпуса ЦГБ

От планов не отказались, но когда появится финансирование – неизвестно.Ростовские власти вынашивают планы по строительству нового корпуса центральной городской больницы имени Семашко, но пока не готовы приступить к работам из-за отсутствия денег.
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