Шалости в поезде: что скрывали Мерц, Стармер и Макрон по дороге в Киев

В Сети активно обсуждаются кадры, запечатлевшие, как президент Франции Эммануэль Макрон прячет некий белый сверток, канцлер ФРГ Фридрих Мерц убирает предмет, похожий на небольшую ложку, а рядом с ними сидит смущенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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