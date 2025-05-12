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Шалости в поезде: что скрывали Мерц, Стармер и Макрон по дороге в Киев

Шалости в поезде: что скрывали Мерц, Стармер и Макрон по дороге в Киев

В Сети активно обсуждаются кадры, запечатлевшие, как президент Франции Эммануэль Макрон прячет некий белый сверток, канцлер ФРГ Фридрих Мерц убирает предмет, похожий на небольшую ложку, а рядом с ними сидит смущенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мерц и Макрон НАРКОМАНИЛИ!!   Они НАРКОМАНЫ!!... КТО правит в Европе?!! КОГО у них там  подсовывают народу на выборах?!!   Преступники!!!
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