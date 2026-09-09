В парламенте Нидерландов заявили о необходимости нанесения ракетных ударов по России

Евросоюз должен нанести ракетные удары по России. С таким призывом выступила депутат парламента Нидерландов Ханнеке ван дер Верф.
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Села бы на ракету и полетела в нашу сторону, а то брешет проститутка обгаженная, а воз по ныне там .
Ничего удивительного. Нынешние руководители ЕС имеют образование по-старороссийски 4 класса церковно-приходского училища.
Вот такие мудачки и вылезают сегодня во власти Европы! Вся её нидерландия одной бомбой может быть стёрта с земли вместе с её жителями и их дебильными представителями во власти!
Это профашистская дама. Она забыла. как ее соотечественники выдавали спрятавшихся и как быстро ее страна легла под Гитлера. Им с фашистами, судя по всему, жилось хорошо. Соскучилась по ним.
Похоже, еще один гинеколог в политике.
Бабы в эуропе вырождаются.
Эта ван дер Бл...ть,не думает о последствиях такого удара по России!
Она конечно не так глупа, но она ДУРА!!! Больше половины страны находятся ниже уровня моря. Разнести дамбы и страна утонет.
Я понимаю эту женщину. Она не так глупа, как можно подумать.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.