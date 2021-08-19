Вебинар об особенностях ИЖС прошел в Стройкомплексе

Важность подачи заявления о начале и окончании возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садовых домов нельзя недооценивать, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин«При нарушении нормативов строительства ИЖС возведенный объект нельзя зарегистрировать – он становится самостроем», – сказал Сергей Лёвкин.