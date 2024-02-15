Лига конференций. Стыковые матчи. «Айнтрахт» в гостях у «Юниона», «Аякс» сыграет с «Буде-Глимт», «Бетис» против «Динамо» Загреб

Также в четверг «Аякс» примет «Буде-Глимт», а «Бетис» встретится с «Динамо Загреб». Восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе Лиги конференций сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.