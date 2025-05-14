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Более 200 млн рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Адыгеи

В Адыгее, как и по всей стране, с первого января этого года началась реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого осуществляется новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

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