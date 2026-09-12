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Рак выявляют чаще, но смертность снижается: ситуация с онкологией в Казахстане

Рак выявляют чаще, но смертность снижается: ситуация с онкологией в Казахстане

В Казахстане ежегодно регистрируют более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. При этом за последние пять лет смертность от рака снизилась на 14%, а пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, передает inKragandy.

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