Андрей Веретенников провел совместный «круглый стол» с прокурором Центрального района с участием бизнеса

В преддверии Дня российского предпринимательства уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андреем Веретенниковым совместно с прокурором Центрального района Денисом Харитоновым проведен «круглый стол», в котором приняли участие представители бизнес-сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии