Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с правоохранителем

Правоохранительные органы Приморского края поделились информацией о том, что водитель автомобиля предпринял попытку скрыться от сотрудников ДПС, а затем, когда его задержали, попытался устроить драку и повредил машину полицейских.
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