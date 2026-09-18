Такер Карлсон обвинил США и НАТО в попытке сорвать интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон сообщил о попытках правительства США и НАТО препятствовать его интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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