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Царьград

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Такер Карлсон обвинил США и НАТО в попытке сорвать интервью с Путиным

Такер Карлсон обвинил США и НАТО в попытке сорвать интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон сообщил о попытках правительства США и НАТО препятствовать его интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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