«Барселона» планирует провести мероприятие в честь Месси после завершения работ на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о планах клуба провести мероприятие в честь бывшего нападающего команды Лионеля Месси после того, как завершатся работы на стадионе «Камп Ноу».
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