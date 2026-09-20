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«Барселона» планирует провести мероприятие в честь Месси после завершения работ на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о планах клуба провести мероприятие в честь бывшего нападающего команды Лионеля Месси после того, как завершатся работы на стадионе «Камп Ноу».

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