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Ивановские новости

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В Ивановской области домой не вернулась 64-летняя женщина в тапках

В Ивановской области домой не вернулась 64-летняя женщина в тапках

10 августа женщина вышла из дома в темно-синей футболке и штанах, на ней также были светлые тапки. Поисковики просят всех, кто узнал женщину по приметам и на фото, сообщить о ее предполагаемом местоположении по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52В Шуйском районе Ивановского региона разыскивают Галину Смирнову.

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