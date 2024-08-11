В Ивановской области домой не вернулась 64-летняя женщина в тапках

10 августа женщина вышла из дома в темно-синей футболке и штанах, на ней также были светлые тапки. Поисковики просят всех, кто узнал женщину по приметам и на фото, сообщить о ее предполагаемом местоположении по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52В Шуйском районе Ивановского региона разыскивают Галину Смирнову.