На каждую транзацию биткоина уходит примерно 16 тыс. л воды Хотя многие знают,...

На каждую транзацию биткоина уходит примерно 16 тыс. л водыХотя многие знают, что на операции с биткоинами тратится очень много электроэнергии, не всем известно, что соответствующая экосистема требует для работы и существенных объёмов воды.
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