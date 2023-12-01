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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На каждую транзацию биткоина уходит примерно 16 тыс. л воды Хотя многие знают,...

На каждую транзацию биткоина уходит примерно 16 тыс. л воды Хотя многие знают,...

На каждую транзацию биткоина уходит примерно 16 тыс. л водыХотя многие знают, что на операции с биткоинами тратится очень много электроэнергии, не всем известно, что соответствующая экосистема требует для работы и существенных объёмов воды.

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