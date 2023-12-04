ФАС возбудило дело в отношении рекламы средства «Тыквеол»

Дело в отношении рекламы лекарственного препарата «Тыквеол» было возбуждено Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации, объявление проверят на соблюдение действующего законодательства, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии