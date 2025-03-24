Юлия Ковальчук рассказала об изменах мужа

Певица Юлия Ковальчук прервала свое молчание после скандала с мужем. Поклонники не оценили поведение певца Алексея Чумакова во время интервью со Светланой Бондарчук, где он подшучивал над своей женой и постоянно ее перебивал.
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