Премьер Орбан: Трамп заявил, если победит на выборах, то Киев больше не получит ни цента от США

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о том, что если опять придет в Белый дом и станет лидером державы, то Украина не получит ни финансов, ни вооружения, об этом поведал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью на телеканале M1.
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