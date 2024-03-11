Премьер Орбан: Трамп заявил, если победит на выборах, то Киев больше не получит ни цента от США

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о том, что если опять придет в Белый дом и станет лидером державы, то Украина не получит ни финансов, ни вооружения, об этом поведал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью на телеканале M1.