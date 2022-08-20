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В Сочи полицейские присоединилось к Всероссийской благотворительной акции «Книги – Донбассу»

В Сочи полицейские присоединилось к Всероссийской благотворительной акции «Книги – Донбассу»

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Книги – Донбассу» сотрудники УВД по г. Сочи  ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрали для детей из ДНР и ЛНР около 150 сборников детских произведений, изданий художественной, образовательной и общеразвивающей литературы.

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