В Сочи полицейские присоединилось к Всероссийской благотворительной акции «Книги – Донбассу»

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Книги – Донбассу» сотрудники УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрали для детей из ДНР и ЛНР около 150 сборников детских произведений, изданий художественной, образовательной и общеразвивающей литературы.