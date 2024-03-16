Сухопутный транспортный коридор станет одним из ключевых драйверов экономического роста Крыма

Сухопутный транспортный коридор в Крым станет одним из ключевых драйверов экономического роста. Об этом заявил ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
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