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Царьград

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"Питтсбург" обыграл "Лос-Анджелес" 5:1: Кросби и Малкин вновь на высоте!

"Питтсбург" обыграл "Лос-Анджелес" 5:1: Кросби и Малкин вновь на высоте!

Команда "Питтсбург" одержала убедительную победу над "Лос-Анджелес" со счетом 5:1 в матче НХЛ. Евгений Малкин прервал свою безголевую серию, а Сидни Кросби достиг отметки в 51 очко сезона.

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