Администрация Трампа проанализировала стоимость содержания Гренландии

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит оценку предполагаемой стоимости содержания Гренландии в качестве одного из американских штатов, пишет газета The Washington Post ( WP) со ссылкой на источники.
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