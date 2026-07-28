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ФСБ предотвратила теракт в Белгороде против сотрудника ВГА Харьковской области

ФСБ предотвратила теракт в Белгороде против сотрудника ВГА Харьковской области В Белгороде ФСБ задержан агент СБУ, готовивший теракт против сотрудника российско.

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