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Альба после 0:3 с ЦСКА: «Вообще нет вопросов к игрокам «Родины». Надеюсь, в следующем матче будет лучше»

Альба после 0:3 с ЦСКА: «Вообще нет вопросов к игрокам «Родины». Надеюсь, в следующем матче будет лучше»

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

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