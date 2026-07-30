Пашинян ответил на вопрос Лукашенко спустя два года

www.globallookpress.com/Armenian state news agency/XinHua Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустя два года нашел ответ на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко, который интересовался, кому нужна Армения.
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