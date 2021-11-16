Политика как она есть

38 865 подписчиков

Байден: США не желают конфликта с Китаем и не признают независимость Тайваня

Байден: США не желают конфликта с Китаем и не признают независимость Тайваня

США и Китай провели первый виртуальный саммит. В ходе видеоконференции американский президент Джо Байден и его китайский коллега, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин обсудили ряд фундаментальных вопросов, касающихся обеих стран.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Михалев
Классический приём на переговорах, усиливать вопросы где сходимся, работать над разграничением области влияния по другим вопросам с противоречиями. Но фактически вторая часть самая сложная, если никто свои интересы ущемлять не собирается
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх