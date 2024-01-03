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Суарес, ван Дейк и Коутиньо – лучшие зимние трансферы «Ливерпуля» по версии ESPN, Кэрролл, Кромкамп и Кабак – худшие

Суарес, ван Дейк и Коутиньо – лучшие зимние трансферы «Ливерпуля» по версии ESPN, Кэрролл, Кромкамп и Кабак – худшие

Английский клуб подписал нападающего в январе 2011 года. «Ливерпуль» купил уругвайца у «Аякса» за 22,7 миллиона фунтов.

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