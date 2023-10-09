Четыре педагога из музыкальных школ Приангарья стали лучшими преподавателями страны

В министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2023 году, сообщает областное правительство.
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