39-летняя женщина с параличом правой стороны тела снова смогла играть на пианино благодаря системе реабилитации на базе интерфейса мозг-компьютер, разработанной исследователями больницы Юнион (Union Hospital) в городе Ухань (Wuhan) провинции Хубэй (Hubei).
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