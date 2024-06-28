Штаб Трампа объявил о победе над Байденом на теледебатах

Выступление республиканца против президента США поддержали 67 процентов зрителей По итогам дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа 67 процентов зрителей поддержали выступление республиканца против действующего президента США, сообщает CNN со ссылкой на опрос.
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