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Петербургский дневник

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Штаб Трампа объявил о победе над Байденом на теледебатах

Штаб Трампа объявил о победе над Байденом на теледебатах

Выступление республиканца против президента США поддержали 67 процентов зрителей По итогам дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа 67 процентов зрителей поддержали выступление республиканца против действующего президента США, сообщает CNN со ссылкой на опрос.

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